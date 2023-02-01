ارتفاع كبير يضرب أسعار الذهب في اسواق بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان بشكل كبير، اليوم الأربعاء، (1 شباط 2023).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 450 الف دينار، وسعر الشراء 446 الف دينار، فيما كانت اسعار الذهب ليوم امس الثلاثاء 442 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا ايضا عند 420 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 416 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 450 الف دينار و 460 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 420 الفاً و 430 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 520 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 475 الف دينار وسجل عيار 21 بيع 455 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 390 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).