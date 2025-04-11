ارتفاع كبير ومفاجئ للذهب في أسواق بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، مساء الجمعة، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أونصة الذهب حول العالم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 670 ألف دينار، وسعر الشراء 666 ألف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 640 ألف دينار، بينما بلغ سعر الشراء 636 ألفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 670 ألف دينار و680 ألفاً، وبيع مثقال الذهب العراقي تراوح بين 640 ألفا و650 ألف دينار .

ويأتي ذلك، بالتزامن مع ارتفاع كبير لأونصة الذهب عالميا، لتصل إلى 3.247 دولار للأونصة (أوقية)

والأونصة هي إحدى وحدات قياس الكتلة، وهي مستخدمة في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتساوي 28,349523125 جراماً، لكن بالنسبة للأونصة كوحدة قياس المعادن النفيسة فتساوي 31.1034768 جراماً، وتسمى "أونصة تروي".