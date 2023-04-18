ارتفاع كبير.. نحو 300 مليون دولار مبيعات المركزي العراقي في مزاد اليوم

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الدولار بشكل كبير في مزاد اليوم الثلاثاء، لتصل الى نحو 300 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 283 مليونا و 45 الفا و994 دولارا، بارتفاع بلغ 122% مقارنة بيوم امس الاثنين التي بلغت فيها المبيعات 127 مليونا و 85 الفا و 570 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 224 مليونا و 145 الفا و 994 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 58 مليونا و900 ألف دولار على شكل مبيعات نقدية.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 13 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 23 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 206 شركة.