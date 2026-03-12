ارتفاع كبير لأسعار خام البصرة مع تعطل الصادرات

شفق نيوز- البصرة

ارتفعت أسعار خامي البصرة "الثقيل والمتوسط" بشكل كبير، يوم الخميس، بالتزامن مع صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية وسط توترات جيوسياسية واضطرابات في الإمدادات.

وسجل خام البصرة الثقيل ارتفاعاً قدره 13.10 دولاراً، بما يعادل 14.41%، ليصل إلى 103.99 دولارات للبرميل، فيما ارتفع خام البصرة المتوسط بالمقدار نفسه بنسبة 14.11% ليبلغ 105.94 دولارات للبرميل.

وجاء هذا الارتفاع مع قفزة أسعار النفط العالمية خلال تعاملات الخميس في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، بعد تقارير تحدثت عن إصابة ناقلتي وقود بزوارق إيرانية محملة بالمتفجرات، إضافة إلى اضطرابات في الإمدادات العالمية على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وسجل خام برنت 97.94 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر الخام الأميركي 92.63 دولاراً.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر محلية، بتوقف إنتاج النفط في حقل الرميلة بمحافظة البصرة، أكبر حقول العراق وثاني أكبر حقل نفطي في العالم، نتيجة تعثر عمليات التصدير بسبب التصعيد العسكري في المنطقة.

وجاء قرار التوقف بعد امتلاء الخزانات وارتفاع كميات النفط المخزنة مع عزوف الناقلات عن دخول الخليج عقب إغلاق مضيق هرمز.

كما أظهرت وثيقة صادرة عن شركة نفط البصرة توجيهاً بتقليص الإنتاج والضخ في الحقل بنسبة 100% ابتداءً من 3 آذار / مارس 2026 وحتى استقرار الأوضاع واستئناف عمليات الشحن.