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ارتفاع كبير لأسعار الذهب في الاسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-05T08:45:55+0000
ارتفاع كبير لأسعار الذهب في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية ، اليوم السبت (5 آذار 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 403 آلاف دينار، وسعر الشراء 399 الفاً، بعد ان سجلت اسعار البيع ليوم الخميس الماضي 394 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا أيضاً عند 363 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 359 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 405 الف دينار و415 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 365 الفاً و375 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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