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ارتفاع كبير للحوالات الخارجية من الدولار في مزاد البنك.. وخبير: ازدادت بعد فتح الاستيراد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-24T09:38:31+0000
ارتفاع كبير للحوالات الخارجية من الدولار في مزاد البنك.. وخبير: ازدادت بعد فتح الاستيراد

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية من الدولار في مبيعات البنك المركزي بشكل كبير على حساب المبيعات النقدية في مزاد اليوم الأحد، فيما عزا خبير مالي ذلك إلى فتح الاستيراد.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 209 ملايين و502 الفا و224 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان اكثر من 89% من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 188 مليونا و903 الفا و 224 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 20 مليونا و600 ألف دولار.

إلى ذلك؛ قال الخبير المالي هلال الطحان في حديث لوكالة شفق نيوز؛ إن "ارتفاع مبيعات البنك من الحوالات الخارجية يعود الى فتح الاستيراد لبعض المواد الغذائية والزراعية والتي حددتها الحكومة لمدة ثلاثة أشهر".

وأضاف الطحان؛ أن "قرار فتح الاستيراد يأتي بعد ارتفاع الأسعار المواد الغذائية ولمواجهة الأزمة الغذائية التي شملت جميع الدول العالم"، مبينا ان "مبيعات البنك من الحوالات الخارجية سوف تبقى مرتفعة لحين الانتهاء المدة المحددة من الحكومة لاستيراد المواد الغذائية".

وتوقع الطحان أن "الطلب النقدي للدولار سيرتفع أيضا قبل حلول عيد الفطر نتيجة ارتفاع الطلب عليه داخليا من قبل المواطنين نتيجة الإقبال على السفر خلال هذه الفترة".

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