ارتفاع كبير للحوالات الخارجية من الدولار في مزاد البنك المركزي

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية من الدولار في مبيعات البنك المركزي بشكل كبير على حساب المبيعات النقدية في مزاد اليوم الخميس.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 216 مليونا و900 والفين و498 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

وأضاف مراسلنا؛ أن اكثر من 84% من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 187 مليونا و652 الفا و 498 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 29 مليونا و250 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 31 مصرفا قاموا بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، فيما شارك 10 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 103 شركات توسط و25 شركة صرافة.