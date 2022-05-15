ارتفاع كبير للحوالات الخارجية من الدولار في مزاد البنك العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية من الدولار بشكل كبير على حساب المبيعات النقدية في اول افتتاح لمزاد البنك المركزي اليوم الأحد.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي العراقي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 190 مليونا و205 الفا و541 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان اكثر من 89% من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 170 مليونا و955 الفا و 541 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 19 مليونا و250 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 29 مصرفا قاموا بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و13 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 133 شركة توسط.