ارتفاع كبير لصادرات العراق النفطية إلى أمريكا خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 9 دول رئيسية بلغت 6.120 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 363 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.757 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 228 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 102 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 126 ألف برميل يوميا".

وأشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.974 ملايين برميل يومياً، ، تلتها المكسيك بمتوسط 987 الف برميل يوميا، تلتها السعودية بمتوسط 278 ألف برميل يومياً، ومن نيجيريا بمعدل 208 آلاف برميل يومياً".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام ، من الإكوادور كانت بمعدل 149 ألف برميل يوميا، ومن البرازيل بمعدل 134 ألف برميل يوميا، ومن ليبيا بمعدل 87 ألف برميل يوميا ،ومن كولومبيا بمعدل 75 ألف برميل يوميا".