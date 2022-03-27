ارتفاع كبير لصادرات العراق النفطية الى امريكا في اسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، عن ارتفاع الصادرات العراقية النفطية لأمريكا بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي لتصل الى معدل 489 الف برميل باليوم.

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5867 مليون برميل يوميا مرتفعة بمقدار 334 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5533 ملايين برميل يوميا".

واضافت ان "الصادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 489 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، مرتفعا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ متوسط الصادرات فيه 161 ألف برميل يوميا".

واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.806 مليون برميل يوميا، تلتها المكسيك بمعدل 641 الف برميل يوميا، ومن ثم السعودية بمعدل 534 ألف برميل يوميا، ومن ثم البرازيل بمعدل 150 ألف برميل يوميا، ومن ثم الاكوادور بمعدل 103 آلاف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من كولومبيا بلغت بمعدل 72 ألف برميل يوميا، ومن روسيا بمعدل 70 ألف برميل يوميا، ونيجيريا بمعدل ألفي برميل يوميا، فيما لم تستورد امريكا اي كمية من ترينداد توباغو".