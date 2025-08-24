ارتفاع كبير .. أكثر من 300 ألف برميل يومياً صادرات نفط العراق لأمريكا

شفق نيوز - واشنطن / بغداد

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، عن ارتفاع كبير في صادرات النفط العراقية إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في احصائية لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 8 دول رئيسية بلغت معدل 5.440 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 471 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 5.911 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لامريكا بلغت معدل 328 ألف برميل مرتفعة بمقدار 186 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغ معدل 142 ألف برميل يوميا".

كما أشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.835 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك معدل 382 ألف برميل يوميا، ومن السعودية بمتوسط 364 ألف برميل، ومن كولومبيا بمعدل 184 ألف برميل يوميا".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من البرازيل بلغت معدل 181 ألف برميل يوميا، ومن ليبيا بمعدل 86 ألف برميل يومياً، ومن نيجيريا بمعدل 80 ألف برميل يوميا، فيما لم تستورد أي كمية من فنزويلا والاكوادور خلال الأسبوع الماضي".