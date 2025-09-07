ارتفاع كبير .. أكثر من 300 ألف برميل يومياً صادرات نفط العراق إلى أمريكا

شفق نيوز - واشنطن / بغداد

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، تسجيلها ارتفاعاً كبيراً في صادرات النفط العراقية الى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في احصائية لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 9 دول رئيسية بلغت معدل 5.859 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 169 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 5.690 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لامريكا بلغت معدل 303 آلاف برميل مرتفعة بمقدار 166 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغ معدل 137 ألف برميل يوميا".

كما أشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.836 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك معدل 407 آلاف برميل يوميا، ومن السعودية بمتوسط 325 ألف برميل، ومن كولومبيا بمعدل 321 ألف برميل يوميا".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من البرازيل بلغت معدل 278 ألف برميل يوميا، ومن نيجيريا معدل بلغ 179 ألف برميل يومياً، ومن الاكوادور معدل 114 ألف برميل يوميا، ومن فنزويلا معدل 98 ألف برميل يوميا، فيما لم يتم الاستيراد من ليبيا".