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ارتفاع كبير في مبيعات مزاد الدولار للبنك المركزي العراقي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-12T12:40:00+0000
ارتفاع كبير في مبيعات مزاد الدولار للبنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة الصعبة، يوم الاثنين، لتسجل اكثر من 174 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان مزاد البنك المركزي لبيع وشراء العملات الاجنبية، شهد اليوم ارتفاعا كبيرا في مبيعاته حيث بلغت 174 مليوناً و268 الف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاحد حيث بلغت المبيعات فيه 156 مليوناً و683 ألف دولار.

وذهبت المشتريات البالغة 193 مليوناً و478 الف دولاراً، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فما ذهبت البقية الباقية البالغة 19 مليوناً و210 الاف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 13 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج ومصرفين قاما بالشراء النقدي.

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