ارتفاع كبير في مبيعات الدولار إلى خارج العراق بمزاد العملة

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، بنسبة 88% على حساب المبيعات النقدية لتصل الى 177 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 198 مليونا و 915 الفا و 364 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبذات السعر بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم مبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 177 مليونا و 215 الفا و 364 دولارا، مرتفعة بنسبة 88% ، عن المبيعات النقدية البالغة 21 مليونا و 700 الف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 8 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 21 مصرفا، في حين كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 85 شركة.