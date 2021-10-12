ارتفاع كبير في مبيعات البنك المركزي من الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي اليوم الثلاثاء، من العملة الصعبة بشكل كبير، لتسجل أكثر من 256 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 35.45 % لتصل إلى 256 مليوناً، و317 الفا و371 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاثنين، التي بلغت المبيعات فيه 189 مليونا و495 الف دولار أمريكي.

وذهبت المشتريات البالغة 160 مليوناً و817 الفا و371 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 95 مليوناً و500 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 34 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 12 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 5 شركات صرافة، و96 شركة توسط.