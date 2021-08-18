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ارتفاع كبير في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-18T09:40:25+0000
ارتفاع كبير في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي، يوم الاربعاء، لتصل إلى 248 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا كبيرا في مبيعاته بنسبة 15.35% لتصل إلى 248 مليوناً، و425 الفا و846 دولارا أمريكيا، مقارنة بيوم امس الثلاثاء، التي بلغت المبيعات فيه 215 مليونا و620 الفا و472 دولارا أمريكي.

وذهبت المشتريات البالغة 186 مليوناً و265 الفا و846 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 62 مليوناً و160 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 36 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و17 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 20 شركة صرافة.

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