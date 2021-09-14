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ارتفاع كبير في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-14T09:53:00+0000
ارتفاع كبير في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي بشكل كبير، يوم الثلاثاء، لتسجل 228 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 15.15% لتصل إلى 228 مليوناً، و530 الفا و840 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاثنين، التي بلغت المبيعات فيه 198 مليونا و324 الفا و379 دولارا أمريكي.

وذهبت المشتريات البالغة 170 مليوناً و290 الفا و840 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 58 مليوناً و240 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 36 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 14 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 20 شركة صرافة.

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