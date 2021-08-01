ارتفاع كبير في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي بشكل كبير، يوم الاحد، لتصل إلى 232 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، اليوم، ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 14.85% لتصل إلى 232 مليوناً، و925 الفا و290 دولارا أمريكيا، مقارنة بيوم الخميس الماضي، التي بلغت المبيعات فيه 202 مليون و420 الفا دولارا أمريكيا.

وذهبت المشتريات البالغة 176 مليوناً و705 الفا و290 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 56 مليوناً و220 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 35 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و21 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 21 شركة صرافة و291 شركة توسط مشاركة.