سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع كبير في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-01T09:06:26+0000
ارتفاع كبير في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي بشكل كبير، يوم الاحد، لتصل إلى 232 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، اليوم، ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 14.85% لتصل إلى 232 مليوناً، و925 الفا و290 دولارا أمريكيا، مقارنة بيوم الخميس الماضي، التي بلغت المبيعات فيه 202 مليون و420 الفا دولارا أمريكيا.

وذهبت المشتريات البالغة 176 مليوناً و705 الفا و290 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 56 مليوناً و220 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 35 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و21 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 21 شركة صرافة و291 شركة توسط مشاركة.

related

مع انخفاضه بالأسواق .. ارتفاع في مبيعات الدولار بالبنك المركزي العراقي

Date: 2021-06-20 09:40:27
مع انخفاضه بالأسواق .. ارتفاع في مبيعات الدولار بالبنك المركزي العراقي

البنك المركزي العراقي يسجل ارتفاعاً في مبيعاته بالتزامن مع صعود الدولار

Date: 2021-06-09 09:22:24
البنك المركزي العراقي يسجل ارتفاعاً في مبيعاته بالتزامن مع صعود الدولار

إرتفاع في مبيعات البنك المركزي العراقي

Date: 2021-01-14 08:07:58
إرتفاع في مبيعات البنك المركزي العراقي

قفزة في مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة

Date: 2021-02-16 07:55:40
قفزة في مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة

انخفاض مبيعات مزاد البنك المركزي العراقي لتصل إلى 196 مليون دولار

Date: 2021-04-18 10:04:43
انخفاض مبيعات مزاد البنك المركزي العراقي لتصل إلى 196 مليون دولار

استمرار انخفاض مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

Date: 2021-07-15 10:53:18
استمرار انخفاض مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

تراجع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Date: 2021-02-18 08:20:25
تراجع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

مبيعات مزاد البنك المركزي العراقي تنخفض الى 203 ملايين دولار

Date: 2021-04-20 09:32:17
مبيعات مزاد البنك المركزي العراقي تنخفض الى 203 ملايين دولار