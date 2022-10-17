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ارتفاع كبير في مبيعات البنك العراقي من الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-17T10:46:15+0000
ارتفاع كبير في مبيعات البنك العراقي من الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الدولار اليوم الاثنين، لتبلغ أكثر من 260 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 262 مليونا و428 الفا و587 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاحد الذي بلغت فيه المبيعات 235 مليونا و740 الفا و538 دولارا.

واضاف مراسلنا ان نسبة 83% من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 224 ملايين و 428 الفا و 587 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 38 مليونا دولارا.

وأشار مراسلنا، إلى ان 31 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و14 مصرفا بشكل نقدي و139 شركة توسط.

 

 

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