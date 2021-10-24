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ارتفاع كبير في صادرات العراق النفطية إلى أمريكا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-24T05:32:47+0000
ارتفاع كبير في صادرات العراق النفطية إلى أمريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ،يوم الأحد، ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا لتصل بمعدل 239 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 4.901 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 584 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقة والذي بلغ 5.485 ملايين برميل يوميا".

واضافت ان "امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 239 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، مرتفعا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ متوسط الصادرات فيها 188 الف برميل يوميا".

واشارت الى ان "اكثر الاستيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.254 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 462 ألف برميل يوميا، تلتها السعودية التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 319 الف برميل يوميا، ثم كولومبيا وبكمية بلغت 211 ألف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فان "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من البرازيل بلغت معدلها 208 آلاف برميل يوميا، تليها نيجيريا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 137 الف برميل يوميا، ومن ثم جاءت ترينداد توباغو التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 71 الف برميل يوميا"، مبينة ان "امريكا لم تستورد النفط الخام من دولة الاكوادور وروسيا خلال الاسبوع الماضي".

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