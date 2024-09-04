ارتفاع كبير في حوالات مزاد العملة العراقي بنسبة 97%

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي الذي أقيم، اليوم الأربعاء، بنسبة 97 ‎%‎ على المبيعات النقدية لتصل إلى أكثر من 248 مليون دولار .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 255 مليوناً و 233 ألفاً و 188 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 248 مليون و 133 الفا و 188 دولاراً، مرتفعة بنسبة 97% عن المبيعات النقدية البالغة 7 مليوناً و 100 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرف واحد، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 12 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 12 شركة‎.