ارتفاع كبير في الواردات الامريكية من النفط العراقي

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الاحد، أن الولايات المتحدة زادت في وارداتها النفطية من العراق خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 10 دول رئيسية بلغت معدل 4.964 ملايين برميل يوميا منخفضا بمقدار 492 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 5.456 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 213 ألف برميل يوميا، مرتفعا بمقدار 129 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغ معدل 84 ألف برميل يوميا".

كما وأشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.223 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك بمعدل 394 ألف برميل يوميا، تليها السعودية بمتوسط 356 ألف برميل، ومن البرازيل بمعدل 173 الف برميل يوميا، ومن نيجيريا معدل 137 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من الاكوادور بلغت معدل 136 ألف برميل يوميا، ومن فنزويلا بمعدل 132 ألف برميل يومياً، ومن كولومبيا 110 الف برميل ومن ليبيا 90 ألف برميل يوميا".