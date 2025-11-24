ارتفاع كبير بأسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، أمام الدينار العراقي، ظهر الاثنين، في أسواق بغداد وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار استمرت بالارتفاع في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل في منتصف النهار، 144000 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما بلغت صباح اليوم 142250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 145000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 143000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار ايضا، إذ بلغ سعر البيع 143050 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142900 دينار مقابل 100 دولار.