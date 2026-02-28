156 الفاً.. ارتفاع كبير بأسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي "بشكل كبير"، صباح اليوم السبت، في أسواق العاصمة بغداد و في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 156000 عراقي مقابل كل 100 دولار، مقارنة بما سجلته يوم الخميس الماضي 153800 عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 156500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 155500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 155500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154500 دينار مقابل 100 دولار.

ويشهد سعر صرف الدولار تغيّرات متسارعة للغاية، إذ يتبدّل خلال دقائق معدودة، في انعكاس واضح لحالة التذبذب الحاد في السوق، والوضع الأمني الإقليمي.