ارتفاع كبير بأسعار النفط نتيجة تصاعد توترات الشرق الأوسط

شفق نيوز- بغداد

قفزت أسعار النفط العالمية، يوم الاثنين، بأكثر من 3 دولارات للبرميل، مدفوعة بتصاعد التوترات الأمنية في الشرق الأوسط عقب غارات إسرائيلية على لبنان وسماع دوي انفجارات داخل إيران، ما أثار مخاوف بشأن استقرار إمدادات الخام عبر مضيق هرمز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3.20 دولارات أو بنسبة 3.39% لتصل إلى 96.24 دولاراً للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.87 دولاراً أو بنسبة 3.17% ليبلغ 93.41 دولاراً للبرميل.

وجاءت المكاسب بعد يوم من تنفيذ إسرائيل غارات جديدة على لبنان، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بسماع انفجارات في طهران وتبريز وأصفهان خلال الساعات الأولى من صباح الاثنين، الأمر الذي عزز المخاوف من استمرار الاضطرابات في المنطقة وتأثيرها على تدفقات النفط.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت في جلسة الجمعة الماضية بفعل آمال تهدئة التوترات، إلا أن التطورات الأمنية الأخيرة أعادت المخاوف إلى الأسواق، لاسيما مع استمرار تأثير أزمة الملاحة في مضيق هرمز الذي يعد ممراً رئيسياً لنحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

وفي السياق، اتفقت دول تحالف أوبك+، أمس الأحد، على زيادة جديدة في الإنتاج النفطي، غير أن محللين اعتبروا أن تأثير القرار على السوق سيكون محدوداً بسبب صعوبات تواجه بعض الدول في تحقيق مستويات الإنتاج المستهدفة.