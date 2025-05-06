ارتفاع كبير بأسعار الذهب في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم الثلاثاء، بشكل كبير في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 680 ألف دينار، وسعر الشراء 676 ألفاً، فيما سجلت امس الاثنين 658 ألف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 650 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 646 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 680 ألف دينار 690 ألفاً، وبيع مثقال الذهب العراقي تراوح بين 650 الفا و660 ألف دينار .

أما أسعار الذهب في اربيل، فقد سجلت ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ عيار 24 بيع 795 الف دينار، وعيار 22 بيع 728 الف دينار، وعيار 21 بيع 695 ألف دينار، وعيار 18 بيع 595 ألف دينار.