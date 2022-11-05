ارتفاع كبير بأسعار الذهب في أسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد "بشكل كبير"، وكذلك في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 341 الف دينار، وسعر شراء 337 الفاً، فيما كانت الاسعار ليوم الخميس الماضي 330 الف دينار للمثقال .

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي ارتفعت أيضاً عند 311 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 307 آلاف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 340 الف دينار و350 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 310 الفاً و 320 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت ارتفاعا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 عند 400 ألف دينار، وسجل عيار 21 سعر بيع بلغ 355 ألف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 305 آلاف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات)