ارتفاع كبير بأسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

سجلت أسعار الذهب "العراقي والأجنبي" ارتفاعاً كبيراً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم ارتفاعاً ملحوظاً، إذ بلغ سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 838 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 834 ألف دينار، مقارنة بسعر أمس الثلاثاء الذي سجل بيع 820 ألف دينار.

وأضاف أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 808 آلاف دينار، وسعر الشراء 804 آلاف دينار.

وفي محال الصاغة بالتجزئة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 840 ألفاً و850 ألف دينار، بينما تراوح سعر بيع المثقال العراقي بين 810 آلاف و820 ألف دينار.

وفي أربيل، سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً مماثلاً، إذ بلغ سعر عيار 22 للبيع 900 ألف دينار، وعيار 21 للبيع 860 ألف دينار، وعيار 18 للبيع 737 ألف دينار.