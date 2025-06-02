ارتفاع كبير بأسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الأجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عند 667 ألف دينار، وسعر الشراء 663 ألف دينار، فيما كانت الأسعار يوم الأحد الماضي عند 653 ألف دينار.

وأشار المراسل إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 637 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 633 ألف دينار.

وبالنسبة لأسعار الذهب في محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 670 ألفًا و680 ألف دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 640 ألفًا و650 ألف دينار.

وفي أربيل، شهدت أسعار الذهب أيضًا ارتفاعًا، حيث سجل عيار 24 سعر بيع 765 ألف دينار، وعيار 22 سعر بيع 700 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 670 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 575 ألف دينار.