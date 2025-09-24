ارتفاع كبير بأسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

سجلت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد بلغت صباح اليوم 755 ألف دينار للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي، مقابل سعر شراء قدره 751 ألف دينار، بعدما سجل أمس الثلاثاء 741 ألف دينار.

وأضاف أن المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل سعر بيع بلغ 725 ألف دينار، وسعر شراء 721 ألف دينار.

وفي محال الصاغة، تراوحت أسعار البيع لمثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 755 ألفاً و765 ألف دينار، فيما تراوحت أسعار مثقال الذهب العراقي بين 725 ألفاً و735 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر بيع عيار 22 نحو 796 ألف دينار، وعيار 21 نحو 760 ألف دينار، فيما سجل عيار 18 سعر 652 ألف دينار للمثقال الواحد.