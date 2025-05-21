ارتفاع كبير بأسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب العراقي والأجنبي بشكل كبير، يوم الأربعاء، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 660 ألف دينار، وسعر الشراء 656 ألف دينار، فيما سجلت أمس الثلاثاء 645 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 630 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 626 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 660 ألف دينار و670 ألفاً، وسعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 630 ألفاً و640 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ عيار 22 سعر بيع 707 آلاف دينار، وعيار 21 سعر بيع 675 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 578 ألف دينار.

وارتفعت أونصة الذهب هذا اليوم لتصل إلى 3.315 دولار.