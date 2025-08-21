ارتفاع كبير بأسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الخميس، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 679 ألف دينار، وسعر الشراء 675 ألف دينار، فيما سجلت أمس الأربعاء 669 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 649 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 645 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 680 ألفاً و690 ألف دينار، وسعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 650 ألفاً و660 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ عيار 22 سعر بيع 705 آلاف دينار، وعيار 21 سعر بيع 673 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 577 ألف دينار.