ارتفاع كبير بأسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

سجلت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي ارتفاعا قياسياً في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، صباح اليوم الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد بلغت صباح اليوم سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 810 آلاف دينار، وسعر الشراء 806 آلاف دينار، مقارنة بسعر 794 ألف دينار يوم السبت الماضي.

وأضاف المراسل أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 780 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 776 ألف دينار.وفيما يخص أسعار بيع الذهب في محال الصاغة فقد تراوحت بين 810 و820 ألف دينار للمثقال عيار 21 الخليجي، و780 إلى 790 ألف دينار للمثقال عيار 21 العراقي.

وفي أربيل، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا أيضًا، حيث بلغ سعر بيع عيار 22 نحو 860 ألف دينار، وعيار 21 نحو 820 ألف دينار، وعيار 18 حوالي 703 آلاف دينار.