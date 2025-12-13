ارتفاع كبير بأسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم السبت، في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 868 ألف دينار، وسعر الشراء 864 ألفاً، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 847 ألف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 838 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 834 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 870 ألف دينار، و880 ألفاً، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 840 ألفاً و850 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في اربيل، فقد سجلت ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 895 ألف دينار، وعيار 21 بيع 855 الفاً، وعيار 18 بيع 733 الف دينار.