ارتفاع كبير بأسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ شهدت أسعار الذهب "الأجنبي والعراقي"، ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، صباح اليوم السبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 700 ألف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 696 ألف دينار.

وكانت الأسعار قد سجلت يوم الخميس الماضي 655 ألف دينار للمثقال.

وأضاف أن سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 بلغ 670 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 666 ألف دينار.

وفيما يتعلق بأسعار الذهب في محال الصياغة، فقد تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 700 ألف و800 ألف دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 670 ألفاً و680 ألف دينار.

أما في مدينة أربيل، فقد سُجّل ارتفاعاً في أسعار الذهب أيضاً، حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 22 نحو 736 ألف دينار، وعيار 21 بلغ 703 آلاف دينار، بينما سجل عيار 18 نحو 602 ألف دينار للمثقال الواحد.