ارتفاع كبير بأسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الأجنبي والعراقي"، يوم السبت، في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 483 ألف دينار، وسعر الشراء 479 ألف دينار.

وأضاف أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 453 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 499 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 485 ألف دينار و495 ألفاً، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 455 ألفاً و465 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت سعر بيع المثقال عيار 24، 550 ألف دينار، وعيار 21، 485 ألف دينار، وعيار 18، 420 ألف دينار.