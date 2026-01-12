ارتفاع كبير بأسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

سجلت أسعار الذهب "الأجنبي والعراقي"، يوم الاثنين، ارتفاعاً كبيراً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وكذلك في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عند 943 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 939 ألف دينار، مقارنة بسعر بيع بلغ 920 ألف دينار يوم أمس الأحد.

وأضاف مراسلنا أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 913 ألف دينار، بينما بلغ سعر الشراء 909 آلاف دينار.

أما في محال الصاغة، فقد تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 945 ألفاً و955 ألف دينار، في حين تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 915 ألفاً و925 ألف دينار.

وفي أربيل، سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً أيضاً، إذ بلغ سعر بيع الذهب عيار 22 نحو 994 ألف دينار، وعيار 21 نحو 948 ألفاً، فيما سجل عيار 18 سعراً بلغ 813 ألف دينار.