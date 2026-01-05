ارتفاع كبير بأسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

سجلت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي"، اليوم الاثنين، ارتفاعاً كبيراً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وكذلك في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن سعر بيع المثقال الواحد من الذهب عيار 21 (الخليجي والتركي والأوروبي) في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد بلغ 908 آلاف دينار، بينما بلغ سعر الشراء 904 آلاف دينار، بعد أن كان سعر البيع يوم أمس الأحد 882 ألف دينار.

وأشار المراسل إلى أن سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 بلغ 878 ألف دينار، وسعر الشراء 874 ألف دينار.

وفي محال الصاغة، تراوحت أسعار بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 910 آلاف دينار و920 ألفاً، فيما سجل الذهب العراقي عيار 21 بين 880 و 890 ألف دينار.

وفي أربيل، شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر بيع عيار 22 نحو 958 ألف دينار، وعيار 21 نحو 915 ألف دينار، وعيار 18 حوالي 785 ألف دينار.