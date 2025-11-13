ارتفاع كبير بأسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار الذهب العراقي والأجنبي بشكل كبير، يوم الخميس، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 837 ألف دينار، وسعر الشراء 833 ألف دينار، فيما سجلت يوم أمس الأربعاء 817 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 807 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء 803 آلاف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 840 ألفاً و850 ألف دينار، وسعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 810 آلاف دينار و820 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ عيار 22 سعر بيع 885 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 845 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 825 ألف دينار.