ارتفاع كبير بأسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الأجنبي والعراقي"، يوم السبت، في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 462 ألف دينار، وسعر الشراء 458 ألفاً.

وأشار إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 432 ألف دينار، والشراء 428 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح ما بين 465 - 475 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 435 - 445 ألف دينار .

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت سعر بيع مثقال الذهب عيار 24، 530 ألف دينار، وعيار 22، 485 ألفاً، وعيار 21، 465 ألفاً، وعيار 18، 400 ألف دينار.