ارتفاع كبير بأسعار الذهب في بغداد وكوردستان

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

سجلت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، اليوم الاثنين، ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وكذلك في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 890 ألف دينار، وسعر الشراء 886 ألف دينار، مقارنة بسعر يوم أمس الأحد البالغ 877 ألف دينار.

وأشار المراسل إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 860 ألف دينار، وسعر الشراء 856 ألف دينار.

وفيما يخص محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 890 ألفاً و900 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع المثقال من الذهب العراقي بين 860 ألفاً و870 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر بيع عيار 22 نحو 922 ألف دينار، وعيار 21 نحو 880 ألف دينار، وعيار 18 نحو 755 ألف دينار.