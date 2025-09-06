ارتفاع كبير بأسعار الذهب في بغداد وكوردستان

شفق نيوز– بغداد/أربيل

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملموساً، اليوم السبت، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 730 ألف دينار، وسعر الشراء 726 ألف دينار، مقارنة بسعر يوم الخميس الماضي البالغ 719 ألف دينار.

وأضاف أن سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 بلغ 700 ألف دينار، وسعر الشراء 696 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع المثقال في محال الصاغة بين 730 و740 ألف دينار للذهب الخليجي، وبين 700 و710 آلاف دينار للذهب العراقي.

وفي أربيل، سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر بيع عيار 22 نحو 751 ألف دينار، وعيار 21 نحو 717 ألف دينار، وعيار 18 نحو 615 ألف دينار.