ارتفاع كبير بأسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي"، اليوم الثلاثاء، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 830 الف دينار، وسعر الشراء 826 ألف، بعد أن سجلت أمس الاثنين 814 الف دينار .

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 800 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 796 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 830 الف دينار، و 840 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 800 ألف و 810 الاف دينار.

أما أسعار الذهب في اربيل فقد سجلت ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 880 ألف دينار، وعيار 21 بيع 840 الفاً، وعيار 18 بيع 720 الف دينار.