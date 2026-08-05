ارتفاع كبير بأسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار الذهب "العراقي والأجنبي" في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، وذلك وذلك بعد إغلاق الاسواق لمدة يومين بمناسبة عطلة الزيارة الاربعينية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 897 ألف دينار، وسعر الشراء 893 ألف دينار، بعد أن سجلت يوم الأحد الماضي 870 ألف دينار .

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 867 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 863 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 900 ألف دينار و910 آلاف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 870 ألف و880 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر عيار 22 سعر بيع 937 الف دينار، وعيار 21 سعر بيع 895 الف دينار، وعيار 18 سعر بيع 767 الف دينار .

يشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 كان قد تجاوز في (21 كانون الثاني 2026) حاجز المليون دينار وذلك للمرة الأولى في الأسواق المحلية العراقية.

ويُسعّر الذهب لدى الصاغة في عملية حسابية يدخل فيه سعر الأونصة عالمياً مع سعر الدولار محلياً.