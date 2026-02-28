ارتفاع كبير بأسعار الذهب في الأسواق العراقية

شفق نيوز– بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي "بشكل كبير"، اليوم السبت، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 1.150 مليون دينار، فيما بلغ سعر الشراء 1.146 مليون دينار، مقارنة بـ1.120 مليون دينار يوم الخميس الماضي.

وأشار إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 1.120 مليون دينار، وبلغ سعر الشراء 1.116 مليون دينار.

وفي محال الصاغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 1.150 مليون و1.160 مليون دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.120 مليون و1.130 مليون دينار.

أما في أربيل، فقد سجلت الأسعار ارتفاعاً أيضاً، إذ بلغ سعر بيع عيار 22 نحو 1.213 مليون دينار، وعيار 21 نحو 1.158 مليون دينار، فيما سجل عيار 18 نحو 992 ألف دينار.

ويُسعّر الذهب لدى الصاغة وفق معادلة حسابية يدخل فيها سعر الأونصة عالمياً وسعر الدولار محلياً، فضلاً عن تداعيات الوضع الأمني في المنطقة.