ارتفاع كبير بأسعار الذهب في العراق متأثرة بالصعود العالمي

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، اليوم الخميس، (21 آذار 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 458 الف دينار، وسعر الشراء 454 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 428 الف دينار، وبلغ سعر الشراء424ٔ الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 460 الف دينار و470 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 430 الفاً و 440 الف دينار.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم ارتفعت أسعار الذهب لمستوى غير مسبوق، وسط انخفاض الدولار وعوائد السندات بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على توقعاته لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.

وتقلل الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد وتضغط على الدولار مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة للمشترين بعملات أخرى.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2203.84 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:53 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2222.39 دولارا في وقت سابق من الجلسة. وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.1 بالمئة إلى 2206.30 دولارا.