ارتفاع كبير بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بشكل كبير، اليوم الخميس (24 شباط 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت، صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 395 الف دينار، وسعر شراء 391 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاربعاء قد سجلت 385 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعاً أيضاً عند 365 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 361 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 395 الف دينار و405 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 365 الفاً و370 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).