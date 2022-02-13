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ارتفاع "كبير" بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-13T08:12:51+0000
ارتفاع "كبير" بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بشكل كبير، اليوم الأحد (13 شباط 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 382 الف دينار، و سعر الشراء 378 الفاً، فيما سجلت اسعار البيع يوم الخميس الماضي 376 الف دينار للمثقال الواحد.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا ايضا عند 352 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 348 ألفا. 

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 385 الف دينار و390 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 355 الفاً و360 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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