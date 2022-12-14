ارتفاع "كبير" بأسعار الذهب في اسواق بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان بشكل كبير، اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت، صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 383 الف دينار، وسعر شراء 379 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا ايضا عند 353 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 349 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 380 الف دينار و 390 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 350 الفاً و 360 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 440 ألف دينار، وسجل عيار 22 بيع 405 آلاف دينار، وسجل عيار 21 بيع 390 ألف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 335 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).