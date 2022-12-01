ارتفاع كبير بأسعار الذهب في اسواق بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي بشكل كبير في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، (1 كانون الاول 2022).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 371 الف دينار، وسعر شراء 367 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاربعاء 366 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا أيضاً عند 341 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 337 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 370 الف دينار و 380 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و 350 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت ارتفاعاً ايضاً حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 430 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 380 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 325 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).